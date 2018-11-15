  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:06
137
nastya960
Код вставки плеера

Появилась дополнительная информация по ДТП на пересечении Лермонтовского и Обводного канала

0 0

Данные по пострадавшим уточняются. Проводится проверка.

В Петербурге 23 октября произошло ДТП, в ходе которого два легковых автомобиля наехали на толпу пешеходов. Отдел пропаганды ГИБДД предоставил дополнительную информацию о происшествии. 

По предварительной информации, около 11:43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала водитель Volkswagen 1986 года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, за рулем которого была женщина. После этого Renault  опрокинулся на крышу, Volkswagen наехал на пешеходов. 

В результате ДТП пострадали 8 человек (7 пешеходов находятся в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault – в тяжелом состоянии). Данные по пострадавшим уточняются. Проводится проверка.

В это же время на проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погибли два водителя.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп на обводном, наезд на пешеходов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии