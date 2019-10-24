"Лада" залетела под грузовик на набережной Обводного канала

Пострадал один человек. Его травмы оценивают как средней тяжести.

Около 18-ти часов 27-го сентября на набережной Обводного канала произошло серьезное ДТП. Автомобиль марки "Лада" с разгона влетел под крупногабаритный грузовик "Скания". Фотографии происшествия опубликовали в Telegram-канале "Мегаполис".

На снимках видно, как вся передняя часть легкового автомобиля была практически раздавлена грузовым отсеком "Скании". Предположительно, "Ладу" на большой скорости при содействии влажной дороги занесло под грузовик.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, столкновение случилось на набережной Обводного канала у дома №106. Среди жертв ДТП: один человек, получивший травмы средней тяжести.

Еще одна легковушка пострадала сегодня утром на КАДе. Об этом сообщал Piter.TV.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург