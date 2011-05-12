В Ленобласти хотят повысить тарифы на общественный транспорт

Окончательно решение примут после анализа пассажиропотока, затрат перевозчиков и трудовой миграции населения внутри региона.

Комитет по транспорту Ленинградской области хочет повысить тарифы региональном в общественном транспорте. Предложение прозвучало на совещании областного правительства, прошедшего под руководством его зампредседателя Сергея Харлашкина.

По словам главы комтрнаса Ленобласти Михаила Присяжнюка, повышение стоимости поможет финансировать техническое обслуживание автобусов, содержать сотрудников и обеспечивать работоспособность ремонтных зон. По ряду позиций стоимость закупок единиц общественного транспорта выросла до 200%, а запчасти подорожали до 300%.

Поддержку инициативе выразило руководство областного комитета по тарифам и ценовой политике. Окончательно решение примут после анализа пассажиропотока, затрат перевозчиков и трудовой миграции населения внутри региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти началась массовая диспансеризация по месту работы.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти