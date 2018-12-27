Полиция наградила повара, обезоружившего вооруженного преступника на "Пушкинской"

Мужчину поблагодарили "за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию".

Повар по профессии, Виталий Гордилов, обезоруживший вооруженного преступника в вагоне метро на станции "Пушкинская", был награждtн за отважный поступок. Новость сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин лично вручил Городилову почетную грамоту и памятный подарок.

Напомним, что 21 июля Ленинский районный суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на людей в вагоне метрополитена. На помощь пострадавшим бросились другие пассажиры. Одним из них был Виталий Гордилов. Мужчина не растерялся и вовремя выбил нож из рук нападавшего, удерживая его до самого прибытия полицейских.

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