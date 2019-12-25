Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в 55 миллиардов рублей

C 1 июля отели Кубани будут принимать только привитых гостей.

Потери Краснодарского края от ограничений из-за COVID-19 могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

На прошлой неделе глава данного региона Вениамин Кондратьев заявил, что отели Кубани, начиная с 1 июля текущего года, будут принимать только привитых гостей. Для того чтобы остановиться в гостиницах, туристы должны обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или документ о вакцинации. С 1 августа будут требовать предоставить сертификат о сделанной прививке.

По оценкам экспертов, с июля по сентябрь поездки в Краснодарский край планировали около шести с половиной миллионов туристов. Приблизительно у половины желающих уже есть на руках путевки на июль. Средняя стоимость тура составляет от 18 до 20 тысяч рублей. На гостях за месяц Кубань могла бы заработать до 60 миллиардов рублей.

Таким образом, прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей. из сообщения АТОР

Согласно данным экспертов, на август на Кубань в среднем продано путевок на 2,5 миллиона человек. Общая стоимость составляет около 50 миллиардов рублей. Отмечается, что в настоящее время находятся под угрозой и сентябрьские туры. Срыва можно будет избежать, если региональные власти отменят требование предоставления сертификата о сделанной прививке от коронавируса при заселении в отели.

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