Потенциальный трубоукладчик "Северного потока-2" встал на якорь в Гданьской бухте

Такие данные приводят онлайн-системы контроля передвижения морских судов.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" встало на якорь в Гданьской бухте северо-западнее Балтийска (Калининградская область). Такие данные приводят системы контроля передвижения морских судов.

Ранее мы сообщали о том, что корабль "Академик Черский" сообщил о смене курса на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic. До этого экипаж судна заявлял, что движется в направлении Находки.

Стоит отметить, что единственным российский кораблем, который может завершить проект является именно данный трубоукладчик. Проектом строительства газопровода "Северный поток-2" занималась шведская компания Allseas. Она прекратила работы после угрозы со стороны США о введении против нее санкций. Экономические ограничения в отношении подрядчиков газопровода начали действовать с декабря 2019 года. Само возведение газопровода было остановлено из-за введенных санкций.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов