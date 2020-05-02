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Потенциальный трубоукладчик "Северного потока-2" встал на якорь в Гданьской бухте

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Такие данные приводят онлайн-системы контроля передвижения морских судов.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" встало на якорь в Гданьской бухте северо-западнее Балтийска (Калининградская область). Такие данные приводят системы контроля передвижения морских судов.

Ранее мы сообщали о том, что корабль "Академик Черский" сообщил о смене курса на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic. До этого экипаж судна заявлял, что движется в направлении Находки. 

Стоит отметить, что единственным российский кораблем, который может завершить проект является именно данный трубоукладчик. Проектом строительства газопровода "Северный поток-2" занималась шведская компания Allseas. Она прекратила работы после угрозы со стороны США о введении против нее санкций. Экономические ограничения в отношении подрядчиков газопровода начали действовать с декабря 2019 года. Само возведение газопровода было остановлено из-за введенных санкций.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов

Теги: академик черский, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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