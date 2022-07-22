Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Гамбурге

Россиянка обыграла Барбору Крейчикову.

Российская представительница Анастасия Потапова вышла в полуфинал международного турнира, проводимого в немецком городе Гамбурге Женской теннисной ассоциацией (WTA). В рамках четвертьфинального сражения спортсменка обыграла на корте чешку Барбору Крейчикову. Встреча завершилась с результатом 6:1, 6:3.

За выход в финал Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча Анетт Контавейт (из Эстонии) или представительницей Германии Андреа Петкович. Напомним,что теннисистке из России 21 год. Она располагается на 53 позиции в рейтинге WTA. Девушка смогла завоевать один титул под эгидой организации. Она не смогла пройти дальше третьего круга на мероприятиях серии Большого шлема.

Ранее Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / WTA

