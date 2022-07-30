Потапова обыграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге

Россиянка вышла в полуфинал теннисного турнира в Праге.

Российская спортсменка Анастасия Потапова обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, после чего вышла в полуфинал международного турнира в Праге. Мероприятие проводится в рамках категории WTA 250 в Праге. Общий призовой фонд в 2022 году составляет порядка 250 тысяч долларов. Матч между соперницами завершился с результатом 6:1, 6:1. Девушки находились на корте 49 минут.

Напомним, что до этого момента теннисистки из России и Эстонии играли друг с другом дважды. Оба раза победила эстонка, в том числе в полуфинале турнира в Гамбурге, который состоялся на прошлой неделе. В полуфинале турнира в Чехии 21-летняя Потапова сыграет с победительницей матча (с полькой Магдой Линетт или китаянкой Ван Цян).

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Фото и видео: Twitter/WTA