Пострадавший получил 60% ожогов тела.

Пострадавший при падении Ан-2 в Нижегородской области получил ожоги. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на региональный центр НИИ травматологии и ортопедии. Медики рассказали, что у пациента обожжено около 60 процентов поверхности тела.

Ранее чиновники рассказали, что утром 13 июля пострадавший был доставлен в НИИ травматологии и ортопедии. Транспортировка происходила при помощи вертолета Центра медицины катастроф. Борт направился из областного центра Большого Болдино.

Напомним, что крушение вертолета произошло около 4:10 утра 13 июля. В МЧС рассказали, что упал вертолет, который позже загорелся при столкновении с землей. Борт приземлился на территории деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. Одного пострадавшего успели госпитализировать, еще один пилот погиб на месте.

Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области.



