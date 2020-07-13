В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В Нижегородской области утром 13 июля упал вертолет Ан-2. Трагедия произошла около 4:10 утра. По данным ГУ МЧС, есть погибший. Еще один человек пострадал. В настоящее время он доставлен в больницу.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России заявили, что предположительно самолет мог задеть линию электропередач, после чего загорелся. Следствие рассматривает и другие версии случившегося.

Известно, что на земле разрушений и жертв не зарегистрировано. В ликвидации последствий катастрофы приняли участие 21 спасатель и 8 единиц спецтехники. Вертолет упал на территории населенного пункта Кистеневка.

В небе над Петербургом заметили пролетающие истребители.

Фото: ГУ МЧС

Видео: Youtube/ Александр Валеев