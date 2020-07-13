Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

Ведется доследственная проверка причин трагедии.

В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб. Об этом сообщает региональная служба ГУ МЧС. По данным спасателей, после падения борт загорелся. Трагедия произошла около четырех утра 13 июля в Большеболдинском районе, пункт Кистеневка. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ отметили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Старший помощник руководителя Дмитрий Захаров объяснил журналистам из "РИА Новостей", что одной из причин крушения считается та, при которой вертолет задел собой провод.

По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося Дмитрий Захаров, СК на транспорте

Специалист отметил, что следствие будет рассматривать все возможные причины катастрофы, включая техническую неисправность и изучит действия пилота.

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Фото: ГУ МЧС

Видео: Youtube/ Александр Валеев