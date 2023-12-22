Постпред Ямадзаки не слышал об отправке японских военных на Украину

Кадзуюки Ямадзаки прокомментировал вероятность отправки солдат на Украину.

Японский постоянный представитель при Всемирной организации Кадзуюки Ямадзаки рассказал журналистам о том, что ранее не слышал от властей страны о том, что Токио планирует отправить собственных военнослужащих на территорию Украины для сражения на стороне армии киевского режима. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в штаб-квартире в Нью-Йорке, выступая перед СМИ на созванной пресс-конференции. Мероприятие было посвящено началу председательства Японии в марте 2024 года в Совете Безопасности ООН. Корреспонденты хотели узнать у спикера о том, будет ли Япония направлять солдат или снаряжение в региональный конфликт с Москвой.

Что касается конкретного этого вопроса, я ничего не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны. Кадзуюки Ямадзаки, постпред Японии

Председатель СБ ООН не исключил проведения заседаний по Украине в марте.

Фото и видео: Организация Объединенных наций