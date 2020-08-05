Постпред России в Вене призвал США определиться с продлением ДСНВ

Михаил Ульянов призвал Вашингтон не отмалчиваться по вопросу СНВ-3.

Постпред России при международных организациях в Вене призвал США определиться с продлением Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений. Об этом дипломат написал в собственном аккаунте в Twitter.

Вашингтон продолжает отмалчиваться. Будет жаль, если еще одно важное соглашение Штаты пустят под нож" Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Напомним, что соглашение между США и Россией по ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.Соглашение оставалось в силе на протяжении десяти лет. Документ может быть продлен еще на срок в пять лет (до 2026 года), если такое решение примут обе стороны.

Соглашение подразумевает сокращение вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также не более 1 550 боезарядов на этом вооружении, 800 пусковых установок.

Видео: МИД России

