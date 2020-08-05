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Постпред России в Вене призвал США определиться с продлением ДСНВ

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Михаил Ульянов призвал Вашингтон не отмалчиваться по вопросу СНВ-3.

Постпред России при международных организациях в Вене призвал США определиться с продлением Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений. Об этом дипломат написал в собственном аккаунте в Twitter. 

Вашингтон продолжает отмалчиваться. Будет жаль, если еще одно важное соглашение Штаты пустят под нож"

Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Напомним, что соглашение между США и Россией по ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.Соглашение оставалось в силе на протяжении десяти лет. Документ может быть продлен еще на срок в пять лет (до 2026 года), если такое решение примут обе стороны.

Соглашение подразумевает сокращение вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также не более 1 550 боезарядов на этом вооружении, 800 пусковых установок.

Видео: МИД России
 

Теги: вена, дснв, михаил ульянов, постпред, снв-3
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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