Несколько производителей объявили о задержках с товаром.

Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса. Производители гаджетов задерживают сроки доставки грузов из-за ситуации в стране. Перенесли даты представители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники среди партнеров данных брендов.

Также временно приостанавливаются поставки продукции Apple, которую собирают в Китае. Ситуация объясняется продлением каникул для работников, которые собирают мобильные устройства. В честь местного Нового года им продлили срок отдыха до 10 февраля включительно. Ожидается, что сотрудники производств могут не появиться на рабочих местах и позже.

Ритейлеры не считают, что из-за задержек поставок будет зафиксирован дефицит товаров. Приблизительно сроки сместятся всего на две недели. Однако остановка потока товаров приведет к повышению стоимости на гаджеты. В среднем цена может увеличиться на 10-15 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

