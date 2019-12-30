Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд

Это произошло еще до начала коронавируса.

Apple рекордно заработала перед вспышкой смертельного вируса. В компании отчитались о рекордной выручке за первый финансовый квартал 2020 года. Она достигла показателя в 91,8 млрд долларов. Это на 9% больше аналогичной статистики за финансовый год в 2019. Такую информацию приводят в пресс-службе корпорации.

Чистая прибыль приравнивается к 22,2 млрд долларов. Таких результатов Apple добился за счет продаж за границей. На иностранцев пришелся 61% купленных гаджетов. Чаще всего реализовывались iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Отметим, что первый финансовый квартал 2020 длился с октября по декабрь 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple из-за коронавируса в КНР может отложить начало производства нового iPhone.

Фото: Pixabay.com

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