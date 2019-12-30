Apple из-за коронавируса в КНР может отложить начало производства нового iPhone

Почти 10 тысяч сотрудников компании базируются в КНР.

Начало производства нового iPhone могут отложить из-за коронавируса в Китае. Apple имеет порядка 10 тысяч сотрудников в КНР, включая сотрудников торговых точек. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg. Вспышка пневмонии нового типа может сказаться на начале сборки бюджетной версии смартфона компании. Сейчас практически все гаджеты изготавливаются именно на территории Китая. В основном производство разворачивается на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу. Также задействован завод Pegatron недалеко от Шанхая. Оба населенных пункта находятся на расстоянии более чем в 500 км от Уханя

Аналитики добавили, что не могут представить сценарий, в котором производственная цепочка Apple не будет затронута. В изготовлении деталей в КНР задействовано несколько миллионов человек. Однако многим пришлось разъехаться по домам еще во время празднования Нового года. На данный момент неизвестно, обращалось ли руководство компании с просьбой продлить отпуск или нет.

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Видео: YouTube/Rozetked, - ITV News