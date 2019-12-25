Посольство РФ: США инициировали "визовую войну"

Дипломаты прокомментировали публикацию The Washington Post.

Посольство РФ заявило, что США инициировали "визовую войну". Об этом дипломаты написали в посте, опубликованном на официальном аккаунте в социальной сети Facebook. По мнению внешнеполитического представительства Москвы, ответственность за "визовый размен" лежит на Вашингтоне. Таким образом специалисты прокомментировали публикацию издания The Washington Post о том, что технические специалисты США не могут получить необходимые документы в дипведомстве РФ.

Именно США стали инициаторами так называемой "визовой войны", навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников заявление российского посольства

Российские дипломаты напомнили зарубежным коллегам, что РФ не отказывает дипломатам и другим специалистам из США в визах. Они добавили, что число выданных документов соответствует количеству аналогичных документов, которые получают российские представители в Штатах.

МИД России заявил о развязывании США визовой войны.

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