  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посольство РФ: США инициировали "визовую войну"
Сегодня, 10:34
166
lesjasap

Посольство РФ: США инициировали "визовую войну"

0 0

Дипломаты прокомментировали публикацию The Washington Post.

Посольство РФ заявило, что США инициировали "визовую войну". Об этом дипломаты написали в посте, опубликованном на официальном аккаунте в социальной сети Facebook. По мнению внешнеполитического представительства Москвы, ответственность за "визовый размен" лежит на Вашингтоне. Таким образом специалисты прокомментировали публикацию издания The Washington Post о том, что технические специалисты США не могут получить необходимые документы в дипведомстве РФ.

Именно США стали инициаторами так называемой "визовой войны", навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников

заявление российского посольства 

Российские дипломаты напомнили зарубежным коллегам, что РФ не отказывает дипломатам и другим специалистам из США в визах. Они добавили, что число выданных документов соответствует количеству аналогичных документов, которые получают российские представители в Штатах.

МИД России заявил о развязывании США визовой войны.

Фото: Pixabay.com

Теги: the washington post, виза, визовая война, посольство, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии