Украинский дипломат призвал развалить Россию

Дипломат считает, что все попытки цивилизованно договориться с Москвой потерпят неудачу.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества. Данный призыв посол высказал в статье "Единственный способ справиться с Россией", опубликованной на портале Цензор.нет.

Дипломат считает, что все попытки цивилизованно договориться с Москвой потерпят неудачу, так как все "противоречит установкам Кремля". Александрович отметил, что для развала не нужно применять военные действия, достаточно лишь изолировать РФ с помощью "реальных экономических санкций".

Ранее Зеленский заявил, что антироссийские санкции - налог ради мира.

Видео: YouTube/ KCNS, RTV Marš HD Valjevo, Radio-televizija Vojvodine