Зеленский: "Антироссийские санкции - налог ради мира"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продлить антироссийские санкции. Данное заявление он сделал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Трансляцию ведет "Страна.ua".
Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей.
Владимир Зеленский
Украинский президент отметил, что антироссийские санкции – это своего рода жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка. Зеленский даже назвал санкции налогом ради мира.
Ранее Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для политических беженцев из РФ.
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