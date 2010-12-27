Зеленский: "Антироссийские санкции - налог ради мира"

Украинский президент призвал Запад на отменять антироссийские санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продлить антироссийские санкции. Данное заявление он сделал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Трансляцию ведет "Страна.ua".

Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Владимир Зеленский

Украинский президент отметил, что антироссийские санкции – это своего рода жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка. Зеленский даже назвал санкции налогом ради мира.

Ранее Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для политических беженцев из РФ.