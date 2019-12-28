Ориентировочная дата - 21 октября 2019 года.

Посол России в Болгарии объяснил причину "шпиономании" в стране. Анатолий макаров считает, что отношения между странами можно определить до 21 октября и после. Об этом эксперт заявил в интервью журналистам телеканала bTV.

После знаменательной даты стал функционировать газопровод, связывающий турецкий и болгарские участки. По мнению дипломата, именно с торжественного открытия начались проблемы. Уже 25 числа в МИД заявили, что наш посол занимался деятельностью, которая не соответствует его статусу. После этого представителя Москвы попросили покинуть страну. Это случай стал первым в истории "шпиономании".

Спустя две недели посла снова вызвали в МИД. Ему заявили, что еще два сотрудника дипломатической миссии обвиняются в противоправной деятельности. Им отвели 48 часов на то, чтобы покинуть Болгарию.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болгария начнет получать газ из "Турецкого потока" с 1 января.

