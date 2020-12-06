Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

"Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам".

Посол России Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, решать вопрос о привлечении посредников в диалоге между властями независимой республики и представителями оппозиции должен народ, а не внешние игроки.

Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам. Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии

Он заявил, что сложно представить правую схему, когда вопросы об изменении конституции и системы государственного устройства пытаются решить "люди, покинувшие страну".

Ранее Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов.

Фото: pixabay.com