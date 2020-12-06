Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Посол России Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
По его словам, решать вопрос о привлечении посредников в диалоге между властями независимой республики и представителями оппозиции должен народ, а не внешние игроки.
Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам.
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии
Он заявил, что сложно представить правую схему, когда вопросы об изменении конституции и системы государственного устройства пытаются решить "люди, покинувшие страну".
Ранее Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов.
Фото: pixabay.com
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