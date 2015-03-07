  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посол РФ оценил возможность союза России с Китаем
Сегодня, 9:11
168
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Посол РФ оценил возможность союза России с Китаем

0 0

Он считает, что нынешние отношения между странами можно назвать партнерством.

Посол России в Китае Андрей Денисов прокомментировал возможность заключения формального союза с Пекином. Об этом пишет РБК.

По его словам, в настоящее время отношение между двумя государствами можно охарактеризовать как партнерство.

Полагаю, что формальный союз, тем более военно-политический, это не самая оптимальная схема для отношений таких двух держав, как Россия и Китай.

Андрей Денисов, посол России в Китае

По его мнению, заключение союза Москвы с Пекином идет вразрез с концепцией построения полицентричного мира, а также существует вероятность возникновения дисбаланса между этими государствами. Денисов отметил, что в настоящее время целью сотрудничества России и Китая не является противостояние другим странам. Это партнерство позволяет эффективно достигать общих целей. 

Ранее Китай признал силу российского наземного спутника "Уран-9. Иностранцы положительно прокомментировали возможности беспилотной ударной машины РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: андрей денисов, китай, китай и россия, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии