Ян Вебстер создал карту планеты, которая демонстрирует изменения на поверхности Земли в динамике.

Посмотреть на свой город в прошлом поможет интерактивная онлайн-карта. Палеонтолог Ян Вебстер показал карту, на которой можно посмотреть расположение населенного пункта миллионы лет назад. При разработке сервиса ученый использовал карты геолога Кристофера Скотезе. Учитывались тектонические изменения литосферных плит при помощи ПО GPlates.

Моя цель — показать людям, что наша планета динамично развивается и стремительно меняется на протяжении миллионов лет. Поняв, как Земля менялась в прошлом, мы сможем лучше прогнозировать изменения в будущем Ян Вебстер палеонтолог

Вебстер отметил, что пользователь может отправиться в прошлое с максимальным пределом в 750 млн лет. Для этого необходимо выбрать название населенного пункта и задать нужное время. По словам автора проекта, карта демонстрирует, что Земля выглядела не так, как сейчас "каких-то 50 млн лет назад".

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