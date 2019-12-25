Фонд "Антон тут рядом" создал интерактивную карту мест в Петербурге для людей с аутизмом

На карте представлены 147 мест.

Петербургский Фонд "Антон тут рядом" создал интерактивную карту мест для взрослых и детей с расстройством аутистического спектра.

На карте представлены 147 мест, где петербуржцам смогут оказать помощь. В список вошли места из различных категорий: ранняя помощь, центры развития, медицина, детские сады и школы, досуг, ABA-терапия, также в списке можно найти врачей, которым доверяет Фонд.

Наша цель — собрать в одном месте организации, которые оказывают или должны оказывать помощь семьям детей с аутизмом, получить о них отзывы и помочь семьям в поисках. пресс-служба Фонда "Антон тут рядом"

На карту можно самостоятельно добавлять места, которые могут быть полезными для людей с РАС. Для этого достаточно зайти на сайт Фонда и нажать на "Добавить организацию".

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году.

Ранее стало известно, сколько в Петербурге игровых площадок для "особенных" детей.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Антон тут рядом"