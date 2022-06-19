После инцидента с падением с велосипеда Байден подпрыгнул три раза

Политик показал СМИ, что находится в хорошем состоянии.

После инцидента с падением с велосипеда американский президент Джо Байден подпрыгнул три раза перед местными журналистами. Инцидент произошел спустя несколько часов после конфуза, произошедшего на велопробеге с политиком. Представители СМИ застали главу государства, когда тот посещал церковь. Он продемонстрировал встречающим, что не пострадал во время спортивного мероприятия ранее.

на кадрах журналистов журналистов из пула Белого дома заметно, что Джо Байден вышел из церкви, находящейся в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. Корреспондентка задала политику вопрос о его самочувствии. В ответ на это политик подпрыгнул три раза, после чего поднял кулаки вверх. Далее он сел в лимузин.

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки.

Фото и видео: Telegram / News.ru