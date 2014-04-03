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После ДТП на Народного Ополчения правоохранители возбудили уголовное дело

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В массовой аварии пострадали взрослые и 13-летний подросток.

На улице Народного Ополчения в четверг, 22 июля, произошла страшная авария, в результате которой госпитализировали несколько пассажиров. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что дорогу не смогли поделить автомобили "Форд" и "Хендай". От удара машины вылетели на встречную полосу движения и столкнулись с иномаркой "Хонда". 

В аварии пострадали три человека. 55-летнего и 13-летнего пассажиров госпитализировали. Травмы получил и 28-летний водитель. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп на народного ополчения, массовая авария, столкновение форда и хендая
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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