После ДТП на Народного Ополчения правоохранители возбудили уголовное дело

В массовой аварии пострадали взрослые и 13-летний подросток.

На улице Народного Ополчения в четверг, 22 июля, произошла страшная авария, в результате которой госпитализировали несколько пассажиров. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что дорогу не смогли поделить автомобили "Форд" и "Хендай". От удара машины вылетели на встречную полосу движения и столкнулись с иномаркой "Хонда".

В аварии пострадали три человека. 55-летнего и 13-летнего пассажиров госпитализировали. Травмы получил и 28-летний водитель.

Ранее на Piter.tv сообщили, что каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика.

Видео: Piter.tv