В Петербурге возбудили уголовное дело после ЧП в квест-комнате, где пострадал ребенок

Мальчик упал на бетонный пол с высоты около трех метров и получил компрессионный перелом позвоночника.

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как 11-летний мальчик пострадал в квест-комнате на Соляном переулке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что 20 июля во время прохождения квеста ребенок не смог добраться из одной локации в другую в плохо освещенной комнате и упал на бетонный пол с высоты около трех метров. В результате мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

Дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

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Фото: Piter.TV