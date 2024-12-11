Посетитель магазина спас кассира, у которого внезапно начался приступ эпилепсии

В Екатеринбурге местный житель реанимационными действиями спас жизнь человеку.

На территории города Екатеринбурга посетитель магазина с алкогольной продукцией "Магнум-Винотека" спас жизнь кассиру, у которого случился приступ эпилепсии. Соответствующее заявление сделали очевидцы. Они пояснили, что инцидент произошел в заведении, расположенном по улице Стрелочников. Видеозапись с моментом героического поведения клиента попал на видезоапись с камеры наблюдения, установленной внутри помещения.

Позже Telegram-каналы написали о том, что эпилепсия сотрудника алкомаркета сопровождалась остановкой сердца. Известно, что молодой человек за прилавком внезапно упал на пол и начал биться в судорогах. Его коллеги и покупатели сразу же бросились на помощь. Один из посетителей, обладающий навыками первой помощи, начал проводить реанимационные действия. Он произвел непрямой массаж сердца и искусственное дыхание потерпевшему. Остальные принесли воду и полотенца, а также позвонили в скорую помощь. Прибывшие на место событий медики окончательно стабилизировали состояние пациента. Позже СМИ узнали о том, что у юноши с детства фиксировались проблемы со здоровьем. Сейчас он вернулся к работе.

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Фото и видео: Telegram / 112