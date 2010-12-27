Портал "Архивы Санкт-Петербурга" 7 ноября откроет доступ к партийным документам

Доступ будет свободным в течение суток.

В День Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября, на портале "Архивы Санкт-Петербурга" откроют удаленный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В течение суток в свободном доступе окажутся коллекции учетных партийных документов, сформировавшихся при регистрации и перерегистрации членов и кандидатов в члены партии большевиков в 1920–1930-х годах.

Чтобы посмотреть архивные документы, нужно зарегистрироваться на портале до 23:00 6 ноября. Документы можно смотреть с 00:01 до 23:59 7 ноября.

Ранее в Петербурге показали характеристику Путина из КГБ.

Фото: pixabay