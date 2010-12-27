В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

На момент составления данной характеристики Путину было 25 лет.

В бывшем Ленинградском партийном архиве показали характеристику Владимира Путина времен его службы в КГБ. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

На момент составления данной характеристики Путину было 25 лет. По данным архивных документов, Владимир Владимирович отвел за организационную и спортивную работы, был членом комсомольского бюро и занимался общественной жизнью.

В документе отметили дисциплинированность и исполнительность Путина. Также Путин стал чемпионом Ленинграда по дзюдо в 1976 году.

Ранее Путин наградил медалью петербургского миллиардера Евневича.

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