В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

В бывшем Ленинградском партийном архиве показали характеристику Владимира Путина времен его службы в КГБ. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
На момент составления данной характеристики Путину было 25 лет. По данным архивных документов, Владимир Владимирович отвел за организационную и спортивную работы, был членом комсомольского бюро и занимался общественной жизнью.
В документе отметили дисциплинированность и исполнительность Путина. Также Путин стал чемпионом Ленинграда по дзюдо в 1976 году.
Ранее Путин наградил медалью петербургского миллиардера Евневича.
Фото: pixabay
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