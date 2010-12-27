Путин наградил медалью петербургского миллиардера Евневича

Предпринимателя наградили за "достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении петербургского бизнесмена Александра Евневича медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Предпринимателя наградили за "достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Также орденами второй степени Путин наградил актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.

Александр Евневич — генеральный директор ООО "Орими трейд". Компания занимается производством чая и кофе, также Евневич является главным владельцем сети гипермаркетов "Максидом". Его состояние оценивается в 58,7 млрд рублей.

В сентябре в Смольном наградили выдающихся петербуржцев.

Фото: ВК/ Группа Компаний "Орими"