Экс-президент Украины заявил, что находится здесь по работе.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вместе с семьей заметили в Лондоне. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Украинские журналисты встретили экс-главу государства в одном из самых дорогих отелей столицы Великобритании. По словам Порошенко, он приехал в Лондон по работе, а его семья находится с ним из-за ситуации на Украине. Вместе с ним также находится младший сын, который смог покинуть страну на фоне всеобщей мобилизации.

Встреча с журналистами не понравилась жене экс-президента Марине. Она пыталась отобрать у них телефон и прервать съемку.

Ранее мы сообщали, что Порошенко с третьего раза покинул Украину.

Видео: YouTube / ТСН