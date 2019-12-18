Бывшего президента Украины Петра Порошенко вместе с семьей заметили в Лондоне. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Украинские журналисты встретили экс-главу государства в одном из самых дорогих отелей столицы Великобритании. По словам Порошенко, он приехал в Лондон по работе, а его семья находится с ним из-за ситуации на Украине. Вместе с ним также находится младший сын, который смог покинуть страну на фоне всеобщей мобилизации.
Встреча с журналистами не понравилась жене экс-президента Марине. Она пыталась отобрать у них телефон и прервать съемку.
Ранее мы сообщали, что Порошенко с третьего раза покинул Украину.
Видео: YouTube / ТСН
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