Порошенко: Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов

Экс-президент Украины обвинил Зеленского в энергетических проблемах страны.

Бывший президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов. В эфире местного Пятого канала политик уточнил, что энергетический кризис связан с несвоевременными закупками ресурсов. Страна лишилась из-за этого порядка 7 млрд долларов. По словам экс-главы государства, действующий лидер Владимир Зеленский может быть причастен к проблеме, если "средства были украдены".

За год нет этих 2 миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы,… нужно 5 миллиардов долларов… У меня вопрос: кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу? Петр Порошенко, экс-глава Украины

Напомним, что ранее Петр Порошенко заявил, что компания "Нафтогаз" могла закупить газ в десять раз дешевле, чем ей приходится делать эти закупки сейчас. Он заметил, что в начале зимы у НАК имелось свыше 2 млрд долларов при стоимости газа за 100-200 долларов. По мнению спикера, если Зеленский не называет ответственных и не привлекает этих людей к ответственности, это означает только то, что он непосредственно способствовал ситуации.

Порошенко рассказал о "подарке" Зеленского для Путина.

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