Порошенко рассказал о "подарке" Зеленского для Путина

Он считает, что президент Украины боится и ненавидит его.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский приготовил подарок для президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

Порошенко отметил, что его планам вернуться на родину никак не препятствуют любые действия Зеленского. Он уверен, что нынешний президент ненавидит его и боится. Также Порошенко заявил, что Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию

Это переворот, потому что то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Ранее Порошенко заявил, что готов дать пояснения по делу против него.

Видео: YouTube / 5 канал