PornHub предложил Канье Уэсту стать креативным директором своей премии‍

Церемония награждения пройдет 6 сентября.

Руководство сайта для взрослых Pornhub предложило рэперу Канье Уэсту стать креативным директором их первой ежегодной премии "Pornhub Awards". Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на своего источника.

Пока никакого официального подтверждения от музыканта не поступило, однако СМИ отметило, что с ним ведутся "какие-то безумные переговоры".

Представители Pornhub рассчитывают на положительные ответ от Уэста, так как тот является "негласным" лицом компании. Недавно сайт подарил ему пожизненный премиум аккаунт за то, что музыкант в эфире шоу Джимми Киммела признался, что продолжает смотреть интимные ролики, несмотря на рождение дочери.

Первая церемония Pornhub Awards состоится в лос-анджелесском театре Беласко в четверг, 6 сентября. Ведущей церемонии станет популярная порноактриса и фотомодель Аса Акира.

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