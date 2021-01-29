Порнозвезда из Петербурга победила в номинации на Pornhub

Также еще пять российских актрис стали призерами ежегодной премии.

Порноактриса из Петербурга Luxury Girl (Полина Марченко) стала победительницей в одной из номинаций в Pornhub. Порнохостинг провел свою ежегодную премию для порноактрис. Об этом сообщил "КП-Санкт-Петербург".

Luxury Girl стала победительницей в категории "Лучший минет". Для 28-летней актрисы это не первое достижение. Годом ранее ее признали второй по популярности порноактрисой в РФ и третьей по просмотрам в мире.

Также еще пять российских актрис стали призерами ежегодной премии.

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Фото: pixabay (носит мллюстративный характер)