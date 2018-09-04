В сети появился новый трейлер фильма "Шазам"

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Шазам", снятого по мотивам комиксов DC. Ролик вышел на ютуб-канале Comicbook.com.
Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".
Картина выйдет в прокат 5 апреля 2019 года
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Видео: youtube/Comicbook.com