В сети появился новый трейлер фильма "Шазам"

Картина выйдет в прокат 5 апреля 2019 года.

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Шазам", снятого по мотивам комиксов DC. Ролик вышел на ютуб-канале Comicbook.com.

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Картина выйдет в прокат 5 апреля 2019 года

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Видео: youtube/Comicbook.com