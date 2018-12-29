Премьера фильма состоится 5 апреля этого года.

В понедельник, 21 января, в сети появился новый трейлер фильма "Шазам". Видеоролик размещен на YouTube канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Картина выйдет в прокат 5 апреля 2019 года

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге снимут фильм о балете Мариинки во время блокады

Видео:Warner Bros. Pictures