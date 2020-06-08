Пятилетний ребенок едва поместился к школьный костюм.

Попытки растолстевшего за карантин школьника влезть в форму попали на видео. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они опубликовали видео, на котором полный пятилетний ребенок из Китая пытается застегнуть не себе рубашку. Ранее в стране ввели карантин из-за вспышки коронавируса. Дети не посещали учебные заведения. В результате школьная форма стала ребенку мала.

На кадрах показано, что бабушке мальчика с трудом удается застегнуть на нем рубашку. Мальчик улыбается от того, что справился с задачей одеться. По словам матери ребенка, за время карантина он стал весить около 50 кг.

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.

Видео: Weibo