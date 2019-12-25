В Госдепартаменте США рассказали о новом раунде переговоров с Россией.

Майк Помпео считает, что США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности. Государственный секретарь США заявил во время выступления президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии о том, что стороны могут вместе сотрудничать по вопросам достижения стратегической стабильности и мира. По словам американца, новый раунд переговоров начнется уже в пятницу 24 июля.

Есть сферы, где мы должны работать с Россией. Завтра, полагаю, наша команда на месте начнет работать с русскими в рамках стратегического диалога Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник выразил надежду, что его команде удастся создать следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями. Он напомнил, что предыдущий документ разрабатывался представителями президента США Рональда Рейгана.

Помпео добавил, что к соглашению был приглашен присоединиться Китай. Однако Пекин отказался участвовать в соглашении.

Надеюсь, когда-нибудь они изменят свое решение. Мы работаем вместе с Россией. Я убежден, что мы можем сделать мир безопаснее Майк Помпео, госсекретарь США

В Госдепе считают почти невозможным прогресс в отношениях США и России.