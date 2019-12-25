  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдепе считают почти невозможным прогресс в отношениях США и России
Сегодня, 10:26
79
matveyvn

В Госдепе считают почти невозможным прогресс в отношениях США и России

0 0

Санационное давление США на Россию — это реакция в ответ на поведение РФ на международной арене.

В Госдепе считают почти невозможным прогресс в отношениях США и России. Заявление сделал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Штатов.

По его словам, санационное давление США на Россию — это реакция в ответ на поведение РФ на международной арене. Биган отметил, что именно эта линия поведения делает почти невозможен прогресс в отношениях между США и РФ.

Ранее Помпео объявил награду в $2 млн за поимку двух хакеров из Украины. Речь идет об Александре Еременко и Артеме Радченко. В штатах считают, что они причастны к транснациональной организованной преступности. Кроме того, украинские хакеры проникли в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Фото: pixabay.com

Теги: госдеп, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии