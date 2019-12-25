Санационное давление США на Россию — это реакция в ответ на поведение РФ на международной арене.

В Госдепе считают почти невозможным прогресс в отношениях США и России. Заявление сделал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Штатов.

По его словам, санационное давление США на Россию — это реакция в ответ на поведение РФ на международной арене. Биган отметил, что именно эта линия поведения делает почти невозможен прогресс в отношениях между США и РФ.

Ранее Помпео объявил награду в $2 млн за поимку двух хакеров из Украины. Речь идет об Александре Еременко и Артеме Радченко. В штатах считают, что они причастны к транснациональной организованной преступности. Кроме того, украинские хакеры проникли в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

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