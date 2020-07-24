Госсекретарь США хочет найти новых союзников для противостояния коммунистическому Пекину.

Майк Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая. Государственный секретарь США заявил во время выступления президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии о том, что свободному миру предстоит ответить на вызов, который предоставляет Пекин. Чиновник считает, что если США не изменят коммунистический Китай, то он изменит Америку.

Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи достаточно, чтобы ответить на этот вызов Майк Помпео, госсекретарь США

По словам Помпео, страна не может вернуться к прошлым практикам только потому, что они были комфортны или удобны. Он призвал собирать новую команду единомышленников, чтобы иметь "волю".

Помпео считает, что США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности.

Видео: U.S. Department of State