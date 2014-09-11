Помпео предупредил о последствиях отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

Отказ сулит "разносом в щепки" главы США со стороны КНДР и КНР.

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что отказ главы страны Джо Байдена от совместной пресс-конференции с его российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве станет проявлением слабости. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Fox News.

Помпео уверен, что российский лидер во время саммита будет "во всеоружии".

Тот факт, что вы не можете встать в шести или восьми футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости. Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Он отметил, за ходом двусторонней встречи будут тщательно следить в КНР и КНДР, перед главами которых президент США не должен показывать свою слабость, так как его могут после этого "разнести в щепки".

Также Помпео сообщил, что он сам не отказался бы от дебатов с Путиным.

Напомним, ни одна из сторон саммита не подтвердила проведение совместной пресс-конференции.

Ранее Путин поделился ожиданиями от саммита с Байденом. По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Фото: Twitter/Secretary Pompeo