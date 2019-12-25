Белый дом опубликовал расписание встречи Путина и Байдена в Женеве

Саммит начнется в 14:35 по московскому времени.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве начнется в 14:35 по московскому времени. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что за десять минут до переговоров стороны сфотографируются с главой Швейцарии Ги Пармеленом. После это состоится двусторонняя встреча Путина и Байдена.

В 15:55 начнется первый раунд переговоров в расширенном составе с участием делегаций РФ И США. Он пройдет в закрытом для СМИ режиме. Второй этап состоится в 17:40.

По данным Белого дома, после этого каждый из президентов проведет отдельные пресс-конференции, однако их точное время не указывают ни администрация главы США, ни Кремль.

После окончания всех мероприятий Джо Байден вылетит из Женевы в Вашингтон.

Ранее мы сообщали, что президент США хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать.

Фото: pixabay.com

