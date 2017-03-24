Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать

Глава Белого дома рассказал о том, что между США и РФ есть как темы для сотрудничества, так и расхождения по многим вопросам.

Американский президент Джо Байден хочет сказать Владимиру Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать. Информацией глава Белого дома поделился с журналистами на пресс-конференции в Брюсселе. Спикер уточнил, что ясно дал понять российскому коллеге о том, что между Москвой и Вашингтоном есть сферы для сотрудничества, но также и существуют области, по которым у стран нет согласия.

Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом …, то мы ответим на это. Джо Байден, президент США

Американский лидер заметил, что позитивные взаимоотношения между США и России соответствуют интересам всего мира. При этом Байден заявил, что не будет раскрывать перед СМИ то, как он планирует вести переговоры с тем, "может стать противником".

Байден назвал Путина достойным соперником.

Фото и видео: Белый дом