Помощники Байдена вырезали его шутку об уходе США из Афганистана

Глава США якобы иронически высказался о выводе войск из Кабула.

Помощники американского президента Джо Байдена вырезали его шутку об уходе США из Афганистана. Об этом рассказали местные журналисты. Во время пресс-конференции в Белом доме у политика один из корреспондентов спросил, что власти страны будут делать, если после 31 августа в Кабуле останутся военнослужащие Вашингтона. Сначала глава государства ухмыльнулся, после чего произнес фразу, напоминающую "ты будешь первым, кому я позвоню". Однако представители СМИ ее не услышали из-за пропажи звука микрофона.

Член Палаты представителей Ронни Джексон резко прокомментировал инцидент. В собственном Twitter-аккаунте он назвал Байдена "больным" и призвал его уйти в отставку немедленно. По мнению законодателя, вопрос журналиста не был смешон, так как многие граждане США действительно могут оказаться в ловушке после завершения срока об эвакуации, заданного талибами.

Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками.

Фото: Белый дом