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Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Сегодня, 7:09
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Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

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В Белом доме прокомментировали соведомленность РФ о хакерских атаках, произошедших на территории США.

Американский президент Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей, а также о том, где искать хакеров. Такое заявление глава страны сделал во время совещания по вопросам кибербезопасности.

У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они.

Джо Байден, президент США

Напомним, что российские представители отрицают факт причастности государства к кибератакам в США. Эксперты выразили готовность сотрудничать с американскими коллегами по вопросам борьбы с хакерами. После переговоров в Женеве на высшем уровне были проведены несколько консультаций в среде специалистов по информационной безопасности.  

Миссия США в Кабуле должна быть завершена к концу августа.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, кибератаки, кибербезопасность, киберугроза
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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