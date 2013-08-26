Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

В Белом доме прокомментировали соведомленность РФ о хакерских атаках, произошедших на территории США.

Американский президент Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей, а также о том, где искать хакеров. Такое заявление глава страны сделал во время совещания по вопросам кибербезопасности.

У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они. Джо Байден, президент США

Напомним, что российские представители отрицают факт причастности государства к кибератакам в США. Эксперты выразили готовность сотрудничать с американскими коллегами по вопросам борьбы с хакерами. После переговоров в Женеве на высшем уровне были проведены несколько консультаций в среде специалистов по информационной безопасности.

Миссия США в Кабуле должна быть завершена к концу августа.

Фото: Белый дом