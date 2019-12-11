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Ермак не намерен публиковать переписку с дипломатами из США

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Помощник президента не нарушит собственные принципы.

Помощник президента Украины не намерен публиковать переписку с американскими дипломатами. Об этом спикер рассказал изданию Time. Позиция страны останется неизменной вне зависимости от того, что часть переписки уже раскрыта. Это произошло в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Андрей Ермак заявил, что Киев не будет предавать гласности расшифровку из принципиальных мотивов.

Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой - мой принцип

прокомментировал дипломат

В частности, общественность не увидит текст разговора с экс-спецпредставителем Куртом Волкером. Ермак добавил, что сам он все делал правильно, вне зависимости от того, с кем общался и что писал. Он поручился на 100 процентов за собственные действия. Спикер считает, что не преступил закон и черту дозволенного, а также моральные и правовые нормы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дональд Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате.

Видео: YouTube/24 Канал

Теги: импичмент, помощник президента, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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