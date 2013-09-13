Пользователи телевизоров Xiaomi стали жаловаться на рекламу

Пользователи телевизоров Xiaomi пожаловались на большое количество рекламы. Как сообщает издание GizmoChina, компания для сохранения приемлемой стоимости устройства в ОС для своих телевизоров внедряет функцию отображения рекламы.
Однако в Китае многие пользователи заявили, что их не устраивает такое количество рекламы. Отмечается, что реклама встречается даже в меню и при включении телевизора.
В компании на это ответили, что пытаются насколько возможно сбалансировать рекламу.
По информации издания, практика внедрения рекламы в ПО для телевизоров Xiaomi сейчас применяется только для местного рынка.
Ранее мы писали, что Россия вошла в топ-3 стран по доступности мобильного интернета. Кроме того, за 30 лет сушествования сотовой связи в России стоимость минута разговоры снизилась более чем в 100 раз.
Фото: pixabay
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