Пользователи телевизоров Xiaomi стали жаловаться на рекламу

В ОС для своих телевизоров компания внедряет функцию отображения рекламы.

Пользователи телевизоров Xiaomi пожаловались на большое количество рекламы. Как сообщает издание GizmoChina, компания для сохранения приемлемой стоимости устройства в ОС для своих телевизоров внедряет функцию отображения рекламы.

Однако в Китае многие пользователи заявили, что их не устраивает такое количество рекламы. Отмечается, что реклама встречается даже в меню и при включении телевизора.

В компании на это ответили, что пытаются насколько возможно сбалансировать рекламу.

По информации издания, практика внедрения рекламы в ПО для телевизоров Xiaomi сейчас применяется только для местного рынка.

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