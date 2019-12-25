Чернышенко заявил, что Россия вошла в топ-3 стран по доступности мобильного интернета

Телеком рынок Минцифры оценивает в 1,9 трлн рублей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил всех с 30-летием сотовой связи в РФ. Он подчеркнул, что Россия входит в топ-3 стран по низкой стоимости мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На старте позволить себе сотовый телефон могли единицы. Сегодня без него не обходится даже ребенок. За 30 лет стоимость минуты разговора снизилась более чем в 100 раз. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, Минцифры оценивает телеком-рынок в 1,9 трлн рублей. При этом в РАЭК подсчитали, что за последнее время вклад этого рынка в экономику Рунета увеличился на 20%. В России насчитывается более 200 миллионов активных сим-карт.

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